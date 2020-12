(ANSA) – NAPOLI, DEC 1 – La prima del San Carlo al tempo dei

social: sono già 1300 gli spettatori virtuali, quasi 4.000 gli “interessati” e 800 i biglietti prenotati alla quota simbolica

di 1,09 euro. In scena al teatro lirico di Napoli andrà una

Cavalleria Rusticana espressamente concepita per Facebook che

debutterà online il 4 dicembre alle 20:00.

Tutti gli artisti ospiti sono giunti nel

capoluogo campano esono stati sottoposti a tampone. Le prove sono Iniziate ancheper Elina Garanča e Jonas Kaufman, le due star che per la primavolta saranno insieme sul palco.L’ opera di Mascagni in forma di concerto potrà quindi esserevista e ascoltata da una platea senza limiti, che ilsoprintendente Lissner si augura sia quanto più internazionalepossibile.Chiuso il teatro partenopeo a causa della pandemia, e vuoti i1.300 posti, tutti gli spettacoli e i concerti in calendario nelmese di dicembre saranno trasmessi direttamente dalla paginaFacebook del San Carlo, dove è anche possibile acquistare ibiglietti. Grazie alla partnership con la società di MarkZuckerberg, gli utenti pagheranno (solo per questo periodolimitato di 3 giorni) la quota simbolica di 1,09 euro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

