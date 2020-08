(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Tik Tok impugnerà il bando imposto da

Donald Trump, attraverso un ordine esecutivo, sulla app cinese

che proibisce da metà settembre ogni transazione con questa e la

società madre ByteDance. Si prospetta così un braccio di ferro

giudiziario con il presidente degli Stati Uniti, ma anche una

battaglia dai forti toni politici, mossa dalla grave accusa di

Tik Tok verso l’amministrazione americana di aver privato la

società di un giusto processo.

“Anche se siamo in forte disaccordo con le preoccupazioni

dell’amministrazione, per quasi un anno abbiamo cercato di

impegnarci in buona fede per fornire una soluzione costruttiva”,

ha detto Josh Gartner, portavoce di TikTok. “Invece abbiamo

riscontrato una mancanza di giusto processo, mentre

l’amministrazione non ha prestato alcuna attenzione ai fatti e

ha tentato di inserirsi in negoziati tra imprese private”, ha

aggiunto.

Sono parole dure e particolarmente pungenti quando

ribadiscono una posizione di apertura a fronte di intransigenza

e – si sottintende – di interesse commerciale. Uno degli effetti

del divieto di Trump sarà infatti di obbligare di fatto TikTok

ad una cessione. E sono già in corso negoziati per la vendita

della società con potenziali acquirenti, fra cui Microsoft e

Oracle. (ANSA).



