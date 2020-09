(ANSA) – ROMA, 08 SET – TikTok aderisce al Codice di Condotta

della Commissione europea contro l’incitamento all’odio online.

Lo rende noto con un post Cormac Keenan, responsabileTrust and

Safety di TikTok nella regione Emea.

“Da sempre non permettiamo espressioni d’odio su TikTok e

consideriamo importante che le piattaforme online prendano in

considerazione una tematica così cruciale”, scrive Keenan,

spiegando che le linee guida della app “proibiscono qualsiasi

forma di discorso o ideologia d’odio”.

“Adottiamo una politica di tolleranza zero contro i gruppi

d’odio organizzati e le persone a essi associate, ad esempio gli

account che diffondono o sono legati a ideologie razziste,

nazionaliste, sessiste, antisemite, o altre ideologie fondate

sull’odio”, sottolinea il manager di TikTok. “Inoltre,

rimuoviamo le offese a sfondo razziale o i contenuti che

sostengono il negazionismo di tragedie violente, come

l’Olocausto o la schiavitù”. (ANSA).



