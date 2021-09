(ANSA) – MILANO, 01 SET – TikTok annuncia l’ampliamento degli

strumenti all’interno della funzionalità ‘Collegamento

Famigliare’. Si tratta della possibilità, per i genitori, di

associare il loro account TikTok a quello dei figli adolescenti,

per abilitare una serie di impostazioni riguardanti i contenuti

e la privacy. Le novità lanciate oggi sono state sviluppate

stavolta proprio con gli adolescenti, assieme agli esperti di

sicurezza dell’organizzazione Internet Matters. Un ulteriore

passo volto a sostenere genitori e tutori di minori nel loro

ruolo di supporto nel percorso degli adolescenti nel mondo

digitale.

In particolare, vengono introdotti cinque consigli che arrivano

dai ragazzi. “Aiutami a comprendere le regole”, “Sii disponibile

al dialogo”, “Non andare nel panico se qualcosa non va”, “Fidati

di me”, “Rispetta la mia privacy”. Questi consigli sono

disponibili nella sezione Guida Genitori e Tutori del Centro

Sicurezza. Inoltre, l’account di un genitore o tutore già

associato a quello di un minore tramite la funzione del

Collegamento Famigliare riceverà da oggi una notifica che invita

a scoprire di più sul supporto che gli adolescenti desiderano

ricevere e sui loro suggerimenti, riguardo a come iniziare un

dialogo sull’alfabetizzazione digitale e la sicurezza online.

“Bilanciare le aspettative di privacy di un adolescente con

l’esigenza di garantirne la sicurezza è uno degli aspetti più

insidiosi della genitorialità, sia online che offline – spiega

Alexandra Evans, Head of Child Safety Public Policy, Europe di

TikTok – Può essere difficile accettare che un adolescente vi

chieda di non seguirlo su una piattaforma: è naturale

preoccuparsi che vogliano nascondervi qualcosa, ma in genere

desiderano solo avere uno spazio dove incontrarsi con gli amici

senza sentirsi controllati”. (ANSA).



Fonte Ansa.it