Da oggi TikTok chiede l’età agli utenti italiani. Una misura messa in campo, dopo le richieste del Garante Privacy a seguito della morte della bimba di Palermo, per mettere una stretta ai profili degli ‘under 13’.

Agli utenti che da stamattina aprono l’app, appare una schermata in cui viene chiesto di inserire nuovamente la data di nascita. Una verifica in realtà semplice da schivare ma che potrebbe portare ad

una prima scrematura e alla conseguente chiusura degli account che risulteranno collegati ai minori di 13 anni.

La società, in occasione del Safer Internet Day che ricorre proprio oggi, ha anche avviato una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza online che appare quando si apre l’applicazione e mira a spiegare meglio il funzionamento della piattaforma, le impostazioni sulla privacy e il sistema di segnalazione dei contenuti. E ha anche annunciato il suo sostegno a INHOPE, una rete globale di 47 hotline per la protezione dei bambini, impegnata in particolare a contrastare il la diffusione online di materiale pedopornografico.



Fonte Ansa.it

