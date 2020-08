(ANSA) – ROMA, 21 AGO – TikTok dall’inizio del 2020 ha

rimosso negli Stati Uniti oltre 380mila video che violavano le

regole sul linguaggio d’odio. Lo ha reso noto il social, di

proprietà della cinese ByteDance, in un post del responsabile

della sicurezza in Usa, Eric Han. Per la stessa ragione sono

stati chiusi 1.300 account e cancellati 64mila commenti.

“Rimuoviamo dalla nostra piattaforma i contenuti pieni

d’odio, comprese le molestie basate sulla razza, non appena ne

veniamo a conoscenza”, e “bandiamo anche gli account che lo

promuovono ripetutamente”, si legge nel post in cui si assicura “tolleranza zero” anche per chi pubblica contenuti legati a “suprematismo bianco o nazionalismo, supremazia maschile,

antisemitismo e altre ideologie basate sull’odio”, e per la

negazione di “tragedie violente come l’Olocausto e la

schiavitù”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram