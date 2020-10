(ANSA) – ROMA, 23 OTT – TikTok farà chiarezza sulle ragioni

che spingono la app a rimuovere determinati video dalla

piattaforma. Il social ha annunciato che, a differenza di quanto

accade ora, spiegherà agli utenti colpiti dalla cancellazione il

perché del provvedimento.

Dal nudo al bullismo, passando per autolesionismo e

linguaggio d’odio, TikTok al pari degli altri social rimuove i

contenuti che non rispettano le proprie regole. Nelle scorse

settimane la app ha reso noto di aver eliminato 104,5 milioni di

video.

Finora l’utente riceveva una notifica generica di violazione

delle linee guida. D’ora in

poi, invece, “faremo sapere alcreatore del video quale norma è stata violata, e gli daremo lapossibilità di presentare ricorso contro la decisione”, spiegaTikTok in una nota.La novità è stata sperimentata nei mesi scorsi su un gruppodi utenti. “Spiegare le ragioni mentre ricordiamo alle personele nostre norme ha contribuito a ridurre il tasso di violazionireiterate, mentre le visite alle nostre linee guida sono quasitriplicate”, rileva TikTok. “Abbiamo anche riscontrato unariduzione del 14% nelle richieste di ricorso contro la rimozionedi un video”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

