(ANSA) – ROMA, 11 NOV – TikTok ha presentato una istanza al

tribunale di Washington per impedire che l’ordinanza emessa da

Donald Trump nell’agosto scorso contro il social network,

accusato di attentare alla sicurezza nazionale, abbia efficacia

entro la scadenza fissata, giovedì prossimo.

“Siamo costantemente bersagliati da sollecitazioni in questo

senso e non vediamo alcuna possibilità che le soluzioni da noi

proposte vengano accettate – spiega

la società – e per questoabbiamo chiesto una proroga di 30 giorni, come ammesso daldecreto del 14 agosto”.La scorsa estate Donald Trump ha firmato due decreti controil social network. Quello del 14 agosto obbliga ByteDance avendere entro 90 giorni le attività americane di TikTok, in nomedella “sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. L’inquilino dellaCasa Bianca ha accusato per mesi, senza prove, la piattaforma divideo sharing di sottrarre dati agli utenti americani avantaggio di Pechino.Dopo trattative con diverse aziende, ByteDance e TikTok hannoproposto di creare una nuova società coinvolgendo il gruppo ITOracle come partner tecnologico negli Stati Uniti e il gigantedel retail Walmart come partner commerciale. Il progettosembrava gradito all’amministrazione statunitense, ma lapiattaforma è ancora in attesa del via libera.A due giorni dalla scadenza – afferma TikTok, che ha 100milioni di utenti negli Usa – “non abbiamo altra scelta chepresentare una causa in tribunale per difendere i nostri dirittie quelli di oltre 1.500 dipendenti negli Stati Uniti”.Un altro decreto, del 6 agosto, minacciava di bandire lapiattaforma dagli Stati Uniti entro il 12 novembre ma il 30ottobre un giudice della Pennsylvania aveva diffidatol’amministrazione Trump dall’impedire ad altre società difornire servizi essenziali alla piattaforma, come l’hostingonline. (ANSA).

Fonte Ansa.it

