(ANSA) – ROMA, 18 AGO – TikTok rafforza la propria difesa

dalle accuse degli Stati Uniti, che indicano nella app cinese

una minaccia alla sicurezza nazionale. Per rispondere a “pettegolezzi e disinformazione”, il social ha lanciato un sito

informativo che si pone come “fonte di verità”. Ha inoltre

aperto un account su Twitter per condividere notizie sulla

società in tempo reale.

“Con i pettegolezzi e la disinformazione su TikTok che

proliferano a Washington e nei media, mettiamo le cose in

chiaro”, si legge sul sito che raccoglie notizie sulla app.

“TikTok non è disponibile in Cina. I dati degli utenti

statunitensi sono archiviati in Virginia, con un backup a

Singapore e controlli rigorosi sull’accesso dei dipendenti”,

scrive il social. “TikTok non ha mai fornito dati degli utenti

statunitensi al governo cinese, né lo farebbe se richiesto. Ogni

insinuazione in senso contrario è infondata e palesemente

falsa”.

Il sito, accanto ai comunicati di TikTok, raccoglie articoli

di stampa e opinioni di esperti e accademici favorevoli alla

app. (ANSA).



