Oltre 1 miliardo di persone sono attive su TikTok. Attive tutti i mesi. Oltre un miliardo di persone, ogni mese, si collegano al social network più amato del momento, che ha visto crescere i suoi utilizzatori del 45% rispetto all’estate del 2020. Nato 3 anni fa dalle ceneri di musical.ly, TikTok è molto popolare soprattutto negli Stati Uniti, in Europa, in Brasile e nel Sud-Est asiatico e l’anno scorso è stata l’app più scaricata e installata sugli smartphone.

Questo per la piattaforma sembra decisamente il momento per accelerare sulla componente business, dando nuovi strumenti alle aziende e ai creator che vogliono monetizzare la loro presenza su TikTok. E questo è infatti quello che il social network sta cercando di fare: durante il TikTok World, primo evento globale dedicati ai professionisti, sono state svelate alcune novità come Reach & Frequency, Brand Lift Study e Inventory Filter, che sono già disponibili in Italia e potrebbero aiutare in questo senso.

Misurare l’impatto di TikTok sul proprio business

Con le funzioni Reach & Frequency e Brand Lift Study, la aziende potranno pianificare e gestire le campagne su TikTok in modo più semplice ed efficace, grazie alla possibilità di misurarne il successo e tenere traccia delle performance; inoltre, usando il nuovo Inventory Filter si avrà maggiore controllo sul posizionamento delle inserzioni, facendo sì che arrivino al pubblico giusto e più adatto.

Poi c’è il Creator Marketplace, che raggruppa una serie di soluzioni creative da utilizzare nei video e con cui coinvolgere i creator, così da trovare il volto giusto per il prodotto che si vuole sponsorizzare, massimizzando l’efficacia delle proprie campagne.

Blake Chandlee, presidente della divisione Global Business Solutions di TikTok, ha ricordato che “siamo stati testimoni dell’importante ruolo svolto dai brand nel costruire l’esperienza di TikTok e abbiamo anche visto quanto piaccia ai nostri utenti essere ingaggiati dalle marche che amano. Per questo, quando le aziende arrivano qui, siamo felici di poterle aiutare a entrare in relazione con i loro target, promuovere i loro prodotti e rafforzare il loro brand con modalità uniche rispetto ad altri strumenti”.

Lo shopping, fatto su TikTok

Come si capisce, l’idea è che se una persona vede su TikTok un prodotto che le piace, che sia nel video di un creator indipendente o nella clip sponsorizzata di una qualche azienda, le sia facile arrivare a quel prodotto, magari a una pagina dove poterlo acquistare.

TikTok Shopping dovrebbe permettere di fare proprio questo, dando ai brand e ai siti di ecommerce soluzioni, funzioni e strumenti che permettano un più facile collegamento con i (potenziali) clienti: grazie alla collaborazione con partner come Shopify, Square, Ecwid e PrestaShop, basteranno pochi clic per passare da un video in cui si vede un prodotto al sito che lo vende, dove si potrà completare l’acquisto, pagare ed effettuare il check-out. Come alla cassa di un negozio nel mondo reale, in cui si è entrati passando da TikTok.

Fonte www.repubblica.it