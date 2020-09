(ANSA) – ROMA, 15 SET – La versione di TikTok per il mercato

cinese, chiamata Douyin, ha raggiunto i 600 milioni di utenti

attivi giornalieri ad agosto, il 50% in più rispetto ai 400

milioni di inizio anno. Lo ha reso noto la società ByteDance,

proprietaria di entrambe le app.

Douyin ha generato 41,7 miliardi di yuan (6,1 miliardi di

dollari) di guadagni per 22 milioni di creatori di contenuti

nell’ultimo anno, e l’azienda intende spendere 1,5 miliardi

didollari per raddoppiare tale cifra nei prossimi 12 mesi, ha

affermato Kelly Zhang, Ceo di ByteDance China, secondo quanto

riferito da Bloomberg. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram