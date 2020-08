(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Lo scorso autunno il Ceo di Facebook

Mark Zuckerberg avrebbe più volte messo in guardia Washington su

TikTok, la app cinese finita nel mirino di Donald Trump. Lo

scrive il Wall Street Journal citando alcune fonti.

In diversi incontri con funzionari e parlamentari durante un

viaggio a Washington in ottobre, e in una visita separata in

città alcune settimane prima, Zuckerberg avrebbe sostenuto che

le società tecnologiche cinesi, e in particolare TikTok,

rappresentano una pericolo per la supremazia tecnologica e i

valori americani.

In una cena alla Casa Bianca a fine ottobre, prosegue il

quotidiano, Zuckerberg avrebbe detto a Trump che l’ascesa delle

aziende hi-tech cinesi minaccia gli affari americani, e dovrebbe

rappresentare una preoccupazione più grande rispetto al

controllare Facebook. Zuckerberg avrebbe inoltre discusso

specificatamente di TikTok con alcuni senatori. Tra questi Tom

Cotton – incontrato a settembre dal fondatore di Facebook – a

fine ottobre insieme al collega Chuck Schumer ha scritto una

lettera all’intelligence Usa chiedendo un’inchiesta su TikTok.

Subito dopo, si legge nella ricostruzione del Wall Street

Journal, il governo ha avviato un’indagine di sicurezza

nazionale sull’applicazione, e in primavera Trump ha iniziato a

minacciare di vietare l’app fino ad arrivare, il 15 agosto, al

decreto che obbliga ByteDance, proprietaria della app, a vendere

le attività americane di TikTok. (ANSA).



Fonte Ansa.it

