(ANSA) – NEW YORK, 25 AGO – General Atlantic e Sequoia

Capital, due dei maggiori investitori in ByteDance, la società a

cui fa capo TikTok, premono per la vendita delle attività

americane dell’app a Oracle. Lo riporta il Wall Street Journal

citando alcune fonti.

Oracle, insieme a Microsoft, è una delle società in corsa per

acquistare le attività di TikTok negli Stati Uniti. Non è però

chiaro se la vendita si verificherà, dal momento che l’app ha

fatto causa all’amministrazione Trump contro il decreto del

presidente Usa che ne impone la cessione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram