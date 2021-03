(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Una spinta digitale per connettere a

Internet i giovani di tutto il mondo e investimenti per oltre

400 miliardi di dollari in 10 anni per dare a tutti connessione

alla banda larga, solo così si può ricostruire dopo la crisi del

Covid-19. E’ il messaggio contenuto nella lettera di Tim

Berners-Lee, papà del web, a 32 anni dalla nascita della sua



Advertisements