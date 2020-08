(ANSA) – FIRENZE, 25 AGO – “Per un sistema produttivo di

piccola e media impresa diffuso sul territorio, come quello

fiorentino, i mesi del lockdown hanno dimostrato l’assoluta

necessità di essere connesso in maniera sicura, veloce ed

efficiente”, “per questo, dopo anni di ritardi, abbiamo letto

con interesse e favore quanto dichiarato dal ceo di Tim Luigi

Gubitosi riguardo all’esigenza di accelerare la diffusione della

banda ultralarga in tutta Italia e, in particolare, nei

distretti industriali”. Lo afferma in una nota, il presidente di

Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi “con un plauso a quanto

dichiarato qualche giorno fa dal ceo di Tim Luigi Gubitosi”.

“L’economia metropolitana fiorentina – spiega Bigazzi –

rappresenta uno dei principali hub europei della manifattura di

qualità; una sorta di Silicon Valley italiana del lusso e del

medium tech, con forti radici manifatturiere sul territorio e ‘la testa’ 4.0 connessa con il mondo. Per gli industriali

fiorentini la banda ultralarga è, perciò, un’infrastruttura

strategica, sia per la digitalizzazione delle nostre aziende,

sia nella malaugurata ipotesi di nuove restrizioni”.

“Il progetto di Tim di connettere tutti i nostri territori

con una infrastruttura digitale adeguata – conclude – è un

tassello fondamentale della strategia per la ripartenza della

nostra economia e dimostra l’importanza, in questo momento, di

una partnership sempre più stretta fra manifattura e servizi

innovativi”. (ANSA).



