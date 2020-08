Tim e Cdp stringono per arrivare a una lettera d’intenti sulla Rete unica prima del cda che darà il via libera a Fibercop La struttura dell’operazione che porterà a integrare Open Fiber mette d’accordo le diverse forze politiche: prevede separazione dell’infrastruttura in una società controllata da Tim ma con una presenza forte di Cdp e una governance condivisa a garanzia della ‘”terzietà”.

Un progetto studiato per rassicurare le Authority sul tema della concorrenza, il cui via libera è condizione imprescindibile perché la Cassa depositi e Prestiti vi prenda parte. “La Commissione Ue segue da vicino gli sviluppi dell’operazione” ma non può commentare “scenari” che sono ancora “ipotetici” spiega un portavoce dell’esecutivo comunitario all’Ansa. Nel caso in cui l’operazione avesse successo, le società dovranno procedere con la notifica all’antitrust Ue per ottenere il via libera definitivo.

La macchina messa in moto dal Governo è avviata e con o senza Enel, questa è l’indicazione che arriva, si andrà avanti. L’incontro, che si è tenuto martedì, tra gli ad Luigi Gubitosi e Francesco Palermo ha dato il “boost” che serviva e sembrano aver trovato la convergenza, sulla base della proposta presentata da Tim per l’integrazione con Open Fiber. (ANSA).



Fonte Ansa.it

