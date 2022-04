Tipi di montascale, differenza tra interno ed esterno, prezzi e seconda mano

Con l’avanzare dell’età o a causa di limitazioni a livello motorio, spesso azioni quotidiane come salire le scale diventano troppo faticose e stancanti, per questo motivo può essere di grande aiuto installare un montascale che venga in soccorso e renda l’azione semplice e piacevole.

Il montascale è un’apparecchiatura con un impianto meccanico che gli permette di muoversi avanti e indietro lungo la traiettoria prescelta, trasportando sulla sua seduta le persone che faticherebbero o non sarebbero in grado di salire da sole la rampa di scale.

Montascale fisso o mobile

Il montascale può variare tra fisso e mobile. Quelli fissi sono fatti per rimanere nel luogo in cui vengono installati , possono essere telecomandati a distanza tramite l’apposito telecomando, sono dotati di sensori di sicurezza che bloccano il dispositivo in movimento nel caso in cui fossero presenti degli ostacoli.

I montascale mobili, invece, per essere guidati necessitano l’intervento di una persona, ma a differenza dei precedenti, possono essere spostati senza problemi da un posto all’altro.

Tipologie di montascale

Esistono diversi tipi di montascale in modo che ogni persona possa scegliere quello che si adatta al meglio alle proprie esigenze. Questi possono cambiare in base al peso da reggere, allo spazio che si ha a disposizione ed al tipo di uso che se ne vuole fare. Si possono distinguere quindi:

Montascale a poltroncina: dalle dimensioni piccole, questo tipo di montascale è comodo e non ingombrante, per permettere lo spostamento viene utilizzato un binario a tubo fissato alla parete o al corrimano, perfetto ad esempio per l’uso privato in casa;

dalle dimensioni piccole, questo tipo di montascale è comodo e non ingombrante, per permettere lo spostamento viene utilizzato un fissato alla parete o al corrimano, perfetto ad esempio per l’uso privato in casa; Montascale a piattaforma: a differenza del precedente il montascale a piattaforma ha dimensioni maggiori ed anche il peso che riesce a sorreggere aumenta notevolmente, infatti, questo tipo di dispositivo viene utilizzato dagli edifici pubblici o privati per abbattere le barriere architettoniche, permettendo ad anziani o disabili in carrozzina di salire anche pochi gradini che altrimenti non gli permetterebbero di accedere all’ingresso del palazzo.

a differenza del precedente il montascale a piattaforma ha dimensioni maggiori ed anche il peso che riesce a sorreggere aumenta notevolmente, infatti, questo tipo di dispositivo viene utilizzato dagli edifici pubblici o privati per abbattere le barriere architettoniche, permettendo ad anziani o disabili in di salire anche pochi gradini che altrimenti non gli permetterebbero di accedere all’ingresso del palazzo. Montascale per esterni: non sempre i montascale servono all’interno di un edificio, a volte può capitare che servano all’esterno, e per potersi adattare all’ambiente differente è necessario che siano più resistenti alle intemperie come pioggia o neve, all’umidità o al sole che ci batte sopra. La parte elettronica deve essere ben protetta e resistente per non essere danneggiata e l’intera seduta deve risultare idrorepellente.

Montascale esterno prezzi

I prezzi dei montascale variano in base alla tipologia che si sceglie ed al tipo di scala a cui si devono adattare, se si tratta di una scala dritta o curva e a quante rampe devono salire.

Nel caso in cui la scala fosse dritta il prezzo sarebbe inferiore, aggirandosi tra i 2.750€ e i 3.500€.

Per i modelli più elaborati come quelli da installare in una scala curva o per esterni il costo è più elevato e va dai 5.000€ ai 6.000€.

Una volta scelto il tipo di montascale di cui si ha bisogno si può decidere se comprarlo nuovo, usato o semplicemente se noleggiarlo.

Uno dei lati positivi di acquistarne uno nuovo è che è possibile farlo realizzare su misura, mentre quello usato potrebbe non avere le misure perfette.