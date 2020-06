Da oggi si naviga grazie ai migliori modem del mercato. E per chi vuole il top, si può avere anche il 7590

Cagliari/Milano, 3 giugno 2020

Tiscali, primo operatore ad aver portato il Free Internet in Italia e che ora vanta la più ampia copertura in fibra fino a 1 Gbps, grazie ad un accordo con AVM, produttore leader di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra , da oggi include gratuitamente nell’offerta FTTH su rete Open Fiber un modem ad elevati standard prestazionali, per offrire al Cliente la miglior esperienza di navigazione anche in WiFi.

Il FRITZ!Box 7530, il modem AVM incluso nell’offerta Tiscali UltraInternet Fibra, garantisce un WiFi di ultima generazione, potente e stabile, che assicura prestazioni e copertura molto elevate, con WiFi Dual Band AC+N fino a 1266 Mb/s.

I clienti Tiscali avranno così a disposizione il meglio per valorizzare il loro servizio UltraInternet Fibra: funzionalità specifiche per lo smart working, per lo streaming e il gaming, servizi personalizzabili di parental control e servizi evoluti per la telefonia.

Il FRITZ!Box 7530 è inoltre Mesh Ready: la nuova tecnologia che permette di avere un’unica Rete Wireless intelligente e copertura senza paragoni. Inoltre, dispone di un timer per lo spegnimento, che permette di ridurre i consumi energetici e le emissioni rispettando l’ambiente.

Da metà giugno, poi, l’offerta sarà ulteriormente ampliata: i clienti Tiscali potranno scegliere, come opzione a pagamento dell’offerta UltraInternet Fibra su rete Open Fiber, il modem FRITZ!Box 7590, top di gamma con il massimo dell’ innovazione tecnologica, vincitore del premio “European Best Router” negli ultimi tre anni.

FRITZ!Box 7590 è la sintesi perfetta tra design elegante e tecnologia d’avanguardia: un modem con WiFi Dual Band AC+N, fino a 2500 Mb/s che potrà soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti, assicurando la miglior esperienza Wi-Fi di sempre.

