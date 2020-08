(ANSA) – ROMA, 25 AGO – “Siamo certi che le raccomandazioni,

le preoccupazioni e gli impulsi che in questi mesi abbiamo

fornito in materia di 5G saranno debitamente tenuti in conto dal

ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell’incontro

odierno con il suo omologo della Repubblica Popolare Cinese,

Wang Yi. In particolare, anche sulla scorta delle recenti

disposizioni legislative varate da governo e parlamento italiano

in materia di cybersicurezza e golden power, le pur

significative esigenze commerciali e di mercato, che assumono un

ruolo fondamentale in una economia aperta come quella europea,

non possono prevalere su quelle che attengono alla sicurezza

nazionale, ove queste siano messe in pericolo”. Lo scrive in una

nota il deputato dem Enrico Borghi, membro del Copasir e della

presidenza Pd a Montecitorio.

“Le recenti disposizioni legislative cinesi – sottolinea Borghi

– che in settori decisivi come la sicurezza nazionale, il

controspionaggio, la crittografia e la cybersecurity, obbligano

imprese e cittadini cinesi che operano all’estero a fornire

tutte le informazioni di cui vengono in possesso alle autorità

governative di Pechino, oltre ad essere in evidente contrasto

con i principi del nostro ordinamento ci espongono ad un

evidente potenziale rischio specifico. E’ chiaro, infatti, che

su questa base l’esfiltrazione dei dati è divenuta un obbligo di

legge per le aziende e i cittadini che rispondono

all’ordinamento alla Repubblica Popolare Cinese, con tutto ciò

che ne consegue. La Cina è un significativo partner

commerciale, e contemporaneamente non rientra nel perimetro

delle alleanze politiche e militari italiane. Le scelte che

l’Italia deve compiere in materia di rivoluzione digitale,

intelligenza artificiale e innervamento telematico non possono

che essere conseguenti a questo assunto”. (ANSA).



