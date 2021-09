(ANSA) – MILANO, 10 SET – “La Filiera delle Telecomunicazioni

continua a puntare sulla formazione permanente, sostenendo i

lavoratori e i giovani che devono rappresentare il centro dello

sforzo di ripresa”: è il pensiero espresso da Laura di Raimondo,

Direttore Asstel – Assotelecomunicazioni alla dodicesima

edizione di ‘Luci sul lavoro’, appuntamento organizzato da Eidos

(Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali) e dal

Comune di Montepulciano, con il Patrocinio del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il focus di quest’anno è sugli sbocchi che porterà il Pnrr

nello scenario professionale italiano, soprattutto nel merito di

quelle professioni che impattano direttamente con il digitale.

Non a caso, all’interno del panel “Digitale e nuove tecnologie:

inclusione sociale e disuguaglianze” si è discusso di quanto lo

scenario del lavoro dipenda come la tecnologia svilupperà nuovi

modelli di accrescimento delle competenze.

“Siamo sempre più consapevoli che il mondo del lavoro sta

vivendo un profondo processo di cambiamento e in questa nuova

fase il percorso di digitalizzazione riveste un ruolo decisivo

per favorire l’inclusione e la coesione tra le persone, tra

spazi fisici e luoghi virtuali, rappresentando una vera

opportunità – ha spiegato di Raimondo – Non si può tornare

indietro, ma bisogna fare un salto in avanti per investire nel

vero smart working, che grazie ad una solida infrastruttura

digitale, permette di continuare a investire sulle persone per

promuovere una nuova organizzazione del lavoro, in grado di

migliorare la produttività e la qualità del lavoro, investendo

sulla comunicazione, sulle relazioni tra le persone sempre più

ispirate alla fiducia e alla collaborazione. Per questo motivo

la Filiera delle Telecomunicazioni continua a puntare sulla

formazione permanente, sostenendo i lavoratori e i giovani che

devono rappresentare il centro dello sforzo di ripresa, poiché

investire in capitale umano innovativo vuol dire soprattutto

ridurre le diseguaglianze di genere, territoriali, generazionali

e di competenze”, ha concluso il Direttore Asstel –

Assotelecomunicazioni (ANSA).



