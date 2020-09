(ANSA) – ROMA, 16 SET – Nel mondo ci sono 80 milioni di

abbonamenti 5G. Gli utenti unici ‘mobile’, ossia i titolari di

una Sim, salgono a 6 miliardi. Sono alcuni dati contenuti

nell’Ericsson Mobility Report relativi al secondo trimestre

2020, cioè da aprile a giugno, il periodo del lockdown per il

coronavirus.

Secondo la ricerca, in questo intervallo di tempo sono

stati stipulati 50 milioni di nuovi abbonamenti 5G associati ad

uno smartphone con a bordo il 5G, arrivando così a 80 milioni di

abbonamenti 5G nel mondo.

Più in generale, il numero di abbonamenti ‘mobile’ nel

mondo ha raggiunto i 7,9 miliardi, con una crescita di 15

milioni avvenuta durante il solo secondo trimestre (che

rappresenta il +2% anno su anno). L’aumento è contenuto rispetto

ai periodi precedenti a causa delle restrizioni del lockdown. I

paesi in cui si registra la crescita maggiore di abbonamenti

mobile sono Cina (+6 milioni), Nigeria (+6 milioni) e Sudafrica

(+1 milione).

Nel mondo gli utenti unici ‘mobile’, ossia i titolari di una

Sim, salgono a 6 miliardi. La differenza tra il numero di

abbonati e il numero di abbonamenti è dovuta prevalentemente a

Sim inattive o a singoli utenti che possiedono più dispositivi.

Nel secondo trimestre 2020 sono stati poi venduti circa 280

milioni di smartphone e ora il 74% di tutti gli abbonamenti

mobile è associato a uno smartphone.

Per quanto riguarda gli abbonamenti di tipo ‘mobile

broadband’ (che consentono accesso ad Internet), è stato

riscontrato un incremento di 60 milioni di unità, per una cifra

totale di 6,4 miliardi di abbonamenti mobile broadband a livello

globale (+7% anno su anno). Il traffico dati da ‘mobile’ è

cresciuto del 53% tra il secondo trimestre 2019 e il secondo

trimestre 2020, dovuto alla crescita del numero di abbonamenti e

della maggior fruizione di contenuti video.

Infine, secondo il rapporto Ericsson, durante il secondo

trimestre 2020 gli abbonamenti Lte sono aumentati di 120

milioni, per un totale di 4,5 miliardi. Il 57% di tutti gli

abbonamenti mobile nel mondo è Lte. (ANSA).



Fonte Ansa.it

