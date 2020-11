(ANSA) – BRUXELLES, 25 NOV – L’introduzione del modello “wholesale only” nelle tlc è una delle soluzioni con più

vantaggi per spingere lo sviluppo delle reti in fibra in Italia,

dove l’attività di Open Fiber ha messo in luce i benefici di

questo tipo di operatori “in termini di concorrenza, neutralità

e apertura”. E’ quanto emerge da uno studio commissionato da

Open Fiber a Wik, think-tank tedesco

e consulente dellaCommissione Ue in tema di tlc.Il modello wholesale only è “molto attraente per gliinvestitori infrastrutturali, che sono alla ricerca diiniziative focalizzate esclusivamente sulla costruzione di nuovereti ad altissima capacità neutrali”, spiega lo studio,sottolineando come questi operatori possono contare sul fatto di “non avere interessi confliggenti sul mercato retail”, elementoche li rende “aperti a tutti gli attori interessati” autilizzare le nuove infrastrutture “senza alcunadiscriminazione”.Al contrario, sostiene l’analisi, gli operatori verticalmenteintegrati “non possono garantire pienamente la nondiscriminazione nei confronti degli altri operatori anche neicasi più radicali di separazione” e, se possiedono una retelegacy in rame, come nel caso degli incumbents, “difficilmente”avranno “gli stessi incentivi a costruire nuove reti” rispettoagli operatori wholesale-only.Lo studio sottolinea anche l’importanza della tecnologia Ftthimpiegata da Open Fiber per centrare gli obiettivi climatici eambientali Ue. La fibra è “più efficiente dal punto di vistaenergetico rispetto al rame e al cavo coassiale” e, secondostime citate da Wik, una transizione completa delle retiesistenti al Ftth comporterebbe un risparmio di emissioni di gasserra fino all’88% per bit. Inoltre, la capillare disponibilitàdi reti Ftth consentirebbe “un maggiore ricorso al telelavoro,con una conseguente diminuzione del traffico pendolare e delrelativo inquinamento”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

