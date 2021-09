(ANSA) – MILANO, 07 SET – “Facciamo impresa in una zona del

paese che non è particolarmente avvantaggiata, è una provincia

del Sud Italia, Salerno. Come società benefit abbiamo la

missione di far crescere il valore della nostra azienda per

tutti gli stakholder non solo gli sharholders (i soci, ndr). E

tra gli stakeholder (portatori di interesse, ndr) ci sono i

dipendenti, ma anche il territorio in cui noi operiamo. la

crescita professionale è una delle nostre priorità, in tutti i

settori aziendali; questo porterà sicuramente un vantaggio

competitivo per le nostre aziende prima ma anche al territorio

in generale. Affrontando questi aspetti non con romanticismo ma

è un modo per fare business, per fare in modo che la nostra

azienda abbia dei processi aziendali più resilienti, capaci di

superare le difficoltà del futuro, viviamo in un momento in cui

l’incertezza è l’unica certezza” “Siamo convinti – conclude – che questa (le B-corp) possa

essere una nuova variante del capitalismo che può combattere la

diseguaglianza e può creare un nuovo patto sociale in cui gli

imprenditori non mettono solo il profitto dell’azienda ma anche

la responsabilità sociale e ambientale al centro della propria

attività”. (ANSA).



Fonte Ansa.it