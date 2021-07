(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Clippy, l”assistente virtuale’ presente nelle prime versioni di Office, sta per tornare sotto forma di emojii. L’annuncio, che coincide con la

giornata mondiale dedicata alle ‘faccine’, che si celebra

ogni anno il 17 luglio, è arrivato dalla stessa Microsoft, che ha inserito il ritorno dell’assistente nel più ampio ‘refresh’ delle 1800 emojii presenti nei propri servizi.

“Quando abbiamo pensato a come ridisegnare la graffetta ci é venuto in mente ‘perché no?’ – spiega alla Cnn Claire Anderson, responsabile per la Microsoft – È un modo per onorare quello che eravamo, nel momento in cui cerchismo un nuovo stile.. Ma come molte cose nostalgiche, sappiamo che può essere polarizzante”. Il ritorno di Clippy, presente per la prima volta in Windows 97 e ‘licenziato’ nel 2004, è stato annunciato con un tweet, in cui l’azienda chiedeva almeno 20mila like per procedere, ottenuti in poco tempo. le nuove emojii verranno pubblicate nei prossimi mesi. Molte saranno in 3D e animate, mentre ne saranno aggiunte cinque totalmente nuove legate al mondo dell’ufficio, come ‘sei in muto’. (ANSA).



