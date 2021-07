L’ex Presidente degli Stati Uniti ha in mente una class action contro i Ceo di due giganti social, Marck Zuckerberg (Facebook) e Jack Dorsey (Twitter), accusati di averlo censurato e di aver limitato la sua libertà d’espressione. Lo riporta Axios.

Trump fa causa a Twitter e Facebook

In seguito all’assalto al Campidoglio avvenuto lo scorso 6 gennaio, quando Trump era ancora presidente in carica, l’account del magnate statunitense è stato cancellato a tempo indeterminato da Twitter e sospeso per due anni da Facebook. Trump non ha mai digerito questi provvedimenti.

A inizio giugno scorso, quando la Nigeria ha bannato Twitter dal Paese, The Donald si è complimentato con il presidente Buhari e ha dichiarato: “Più Paesi dovrebbero bannare Twitter e Facebook perché non danno spazio alla libertà di parola. Forse avrei dovuto farlo anche io quando ero presidente”.

L’azione legale di Trump è sostenuta da America First Policy Institute, una non-profit che impegnata a portare avanti le politiche dell’ex Presidente. La Ceo di America First Policy Institute è Linda McMahon, che è stata Direttore dell’agenzia per le piccole imprese durante l’amministrazione Trump.

La class action di Trump contro Facebook e Twitter si basa sui reclami di un gruppo più ampio di persone in merito a episodi di censura che sarebbero avvenuti sui due social network.