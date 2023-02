Un tempo eravamo abituati alle slot machine che si trovavano nei bar o nei tabacchi, il tempo passa e la tecnologia non si ferma, oggi abbiamo le slot VLT.

Oltre ad un innegabile impatto visivo, tali apparecchi forniscono anche la possibilità di poter scegliere più tipologie di gioco. La giocata minima parte da 0,10 centesimi fino ad un massimale di 10 euro e vengono erogati vari bonus e se si raggiunge il Jackpot le vincite possono essere veramente considerevoli. La schermata interattiva ti permette anche collegamenti tramite rete con casino fisici, vedendo anche i dealer svolgere la loro professione durante la scommessa che l’utente farà.

Altra novità è anche la possibilità di avere questo tipo di slot anche nelle versione online con una vastità di giochi veramente considerevole

Tra queste troviamo anche le slot VLT gratis, dove si può passare del tempo senza perdere denaro o vincerlo, solo per il puro piacere di giocare; tra le più famose abbiamo “Book of ra. “Chicago”. “the big easy” e tantissime altre ancora.

Passatempo perfetto

Immaginate una serata invernale fredda e piovosa, non vi va di uscire, una buona pizza calda e il vostro pc può tenervi compagnia facendovi divertire gratuitamente.

Sicuramente una svolta sia tecnologica che permette a migliaia di appassionati di gioco di utilizzare questi sistemi; che esistono ovviamente anche con la possibilità di scommettere denaro, ma si parte da 0,10 centesimi, quindi anche molto accessibile.

Come capire se una Slot VLT è legale o meno

Bisogna sempre prestare attenzione ai domini dei siti, per non incappare in portali online non legali con annesse VLT pirata; se avete qualsiasi perplessità o dubbio su un sito o su una vlt potete sempre consultare il sito dell’adv che vi darà i chiarimenti giusti per non incappare in brutte e spiacevoli sorprese.

Quindi o andate sul sito dei monopoli dello stato o fate attenzione voi stessi che nelle piattaforme siano presenti i loghi dell’ADV. Importantissimo poi è che il sito sia un “.it” altrimenti se il dominio dovesse finire diversamente, attenzione, semaforo rosso, state navigando e giocando su un sito pirata. E in caso di controllo le multe a carico dei fruitori sono molto salate, quindi passare da giocare gratis, a pagare una multa potrebbe essere un passo tanto breve quanto spiacevole.