(ANSA) – MILANO, 03 AGO – Twitter ha aperto alla possibilità

di registrarsi al servizio utilizzando il proprio account Google

o Apple. A quindici anni dal lancio, il social network accoglie

dunque l’accesso di terze parti, seppur con dei limiti. Se

infatti la registrazione con il profilo Google funziona sia via

web che da app, quella con l’account Apple varrà solo se si usa

un dispositivo della Mela, iPhone o iPad. Stando a quanto

comunicato dall’azienda, su iOS il supporto al login via web, da

Safari o altro browser, arriverà in seguito. Twitter ha testato

per diverso tempo la funzionalità nella versione beta dell’app,

prima del rilascio globale avvenuto nelle ultime ore. Chi si

registra per la prima volta, dovrà solo accedere con Google o

Apple, indicare la propria data di nascita e il nome utente

preferito per il servizio. Agli accessi successivi, in caso di

logout o uscita dall’app, si potrà accedere utilizzando lo

stesso ID Google o Apple della registrazione. Un eventuale

problema della funzionalità risiede nel fatto che, non avendo

creato un accesso unico per Twitter, l’utente non potrà

reimpostare alcuna password per il singolo social, perché questa

risulterà legata all’account di primo login. All’inizio di

quest’anno, Twitter ha affermato che la crescita degli utenti

rallenterà nel 2021 rispetto al 2020. Rendere disponibili

opzioni di iscrizione di terze parti potrebbe aiutare a tenere

alto il trend, senza perdere troppi utenti sul lungo periodo.

(ANSA).



Fonte Ansa.it