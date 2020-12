(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Twitter manda in pensione Periscope,

l’applicazione comprata nel 2015 che permette agli utenti di

trasmettere video in diretta via smartphone. La app, che non ha

retto il passo con le piattaforme video più popolari a

cominciare da TikTok, sarà chiusa nel marzo prossimo.

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un calo

dell’utilizzo dell’app, e sappiamo che il costo per

supportarlacontinuerà a salire nel tempo”, spiega il team di Periscope inun post in cui definisce “insostenibili” i costi dimantenimento. “Crediamo ancora nel potere dei video live perrisolvere problemi di grande impatto, motivo per cui abbiamoportato la maggior parte delle funzionalità principali diPeriscope su Twitter”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

