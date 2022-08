Facebook, Instagram e Twitter hanno rimosso il video dello stupro di Piacenza perché viola le loro regole. Il video era stato postato anche da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Al posto del tweet appare la scritta “Questo tweet ha violato le regole di Twitter”, corredata da un link che rimanda alle norme della piattaforma. Sui social del gruppo Meta, invece, le norme violate sono quelle relative al cosiddetto ‘Sfruttamento sessuale di adulti’.

“Non ho ragione di scusarmi, se non per avere espresso solidarietà, pubblicando un video totalmente oscurato e pubblicato da un giornale. Avete chiesto ai colleghi (giornalisti, ndr) perché lo hanno pubblicato?”: così Giorgia Meloni ha risposto alle domande in merito al video, prima dell’inizio dell’apertura della campagna elettorale ad Ancona. “Io sono molto attenta a questi temi – ha aggiunto -, non è strano che io sia molto più discussa dello stupratore?”.



Fonte Ansa.it