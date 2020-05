(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Twitter sta estendendo anche alla sua web app, e cioè ai pc, la possibilità di programmare i post, predisponendone la pubblicazione in una data e a un orario successivi a quelli della composizione. La funzione, in fase di test dall’autunno scorso, era stata estesa alle app per Android e Apple un paio di settimane fa. Oltre a programmare, si potranno salvare le bozze dei post. Tuttavia, come spiega la compagnia in un tweet, non ci sarà sincronizzazione tra le bozze scritte sullo smartphone e sul computer. La novità si rivolge principalmente a social media manager e organi di informazione, che potranno programmare i tweet senza dover ricorrere a software sviluppati da aziende esterne. A livello pratico, la funzione prende la forma dell’icona di un calendario con sopra un orologio, mostrata in basso nella finestra di composizione di un nuovo tweet. Selezionandola, si apre una scheda che permette di scegliere il giorno e l’ora in cui pubblicare il post, fino a un massimo di 18 mesi di distanza.