Twitter continua a ‘censurare’ tutti i cinguettii in cui Donald Trump denuncia elezioni truccate. “Queste affermazioni sulle frodi elettorali sono controverse”, recita l’avviso della piattaforma su ciascuno di questi tweet.

Quando Trump lascerà, cesserà il trattamento destinato dalla piattaforma ai presidenti Usa e politici di un certo rilievo, e suoi tweet potrebbero essere direttamente cancellati, non semplicemnte segnalati.

Al momento Trump e’ protetto come un individuo degno di nota

e di fare notizia, uno status che il social media riserva ai politici con piu’ di 250.000follower. Proprio in base all’applicazione di questa politica Twitter ha segnalato e non rimosso decine di tweet di Trump nelle ultime settimane.

La regola pero’ , riportano i media americani, non e’ valida per gli ex politici che devono seguire le norme applicate a tutti e che prevedono in caso di mancato rispetto la rimozione del cinguettio.





