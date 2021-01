La Commissione europea ha approvato 325 milioni di euro di sostegno pubblico per collegare 12.000 scuole in Italia ad Internet ad altissima velocità. Le scuole che beneficeranno della misura si trovano in aree con connettività insufficiente.

“La misura aiuterà studenti ed educatori anche nel contesto dell’epidemia di coronavirus, dando loro accesso agli strumenti attuali e futuri di istruzione”, ha detto la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, responsabile della concorrenza.

Fonte Ansa.it

