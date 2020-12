(ANSA) – ROMA, 09 DIC – In vista del Digital Services Act,

cioè le norme che saranno presentate dalla Commissione Ue il 15

dicembre e che daranno alle compagnie tecnologiche più

responsabilità per la rimozione immediata di contenuti illegali

o dannosi, Twitter e alcune altre aziende hanno scritto una

lettera aperta all’Ue in cui invitano ad adottare regole “flessibili”, in modo da non penalizzare le realtà più

piccole etutelare l’internet aperto.Le nuove norme potranno “o rinnovare la promessa di internetaperto, o aggravare uno status quo problematico, limitando ilnostro ambiente online a pochi ‘guardiani’ dominanti e nonriuscendo ad affrontare in modo significativo le sfide cheimpediscono a internet di realizzare il suo potenziale”, silegge nella lettera firmata anche da Mozilla, Vimeo eAutomattic, società che possiede Tumblr e WordPress.Se di fronte a contenuti illegali e gravissimi cometerrorismo e pedopornografia la rimozione immediata è l’unicapossibilità, “la rimozione non può essere l’unico paradigmadella regolamentazione di Internet, in particolare quando sitratta del fenomeno dei contenuti ‘legali ma dannosi’. Un taleapproccio andrebbe a vantaggio solo delle aziende più grandi delnostro settore”, sottolineano le società.In particolare, limitando le opzioni alla sola rimozione “rinunciamo ad alternative promettenti che potrebbero affrontaremeglio la diffusione e l’impatto dei contenuti problematicisalvaguardando i diritti e il potenziale di concorrenza per leaziende più piccole”, rimarcano Twitter e le altre realtà,secondo cui “è più sostenibile e più olisticamente efficaceconcentrarsi sulla limitazione del numero di persone che siimbattono in contenuti dannosi”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

