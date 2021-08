È passato circa un anno da quando Instagram ha introdotto “Reels”, la risposta della piattaforma social di foto e, sempre più, video a TikTok. Non solo un modo per creare e scoprire video brevi e divertenti per i creator, Reels naturalmente è anche uno strumento utile alle aziende e ai brand che desiderano raggiungere un pubblico più ampio. Di recente, infatti, Instagram ha introdotto anche le inserzioni su Reels, che sono ora disponibili a livello globale, Italia compresa.

Ecco allora che, per festeggiare questo primo compleanno, Instagram ha diffuso i dati relativi alla selezione dei filtri AR più utilizzati nei Reel e delle canzoni più ascoltate, dei creator emergenti e dei brand che stanno avendo successo su Reels.

In quest’anno i Reel più visti sulla piattaforma nel nostro Paese sono stati quelli di:

Elettra Lamborghini, con un tutorial per imparare la coreografia della sua ultima hit;

Frunzaphoto, con un altro tutorial che insegnava a ricreare il filtro “Fuji” per scattare delle splendide foto;

Ab_Ambra, mamma influencer che ha messo in scena una affascinante transizione che la catapulta al mare;

Khaby Lame, creator di video di gaming che, nel suo stile, proponeva un Reel comico;

Tere?a Langella che non le manda a dire e cercando, a suo modo, di dare un messaggio positivo ai suoi, quasi, 900mila follower.

Alcune tra le canzoni più utilizzate nei Reel in Italia sono state:

Infine, le aziende/brand che hanno impiegato con maggior successo Reels sono state:

Ferdy Wild : agriturismo in Val Brembana per vacanze nella natura, lezioni di equitazione o per la semplice riscoperta della cucina tradizionale di montagna;

: agriturismo in Val Brembana per vacanze nella natura, lezioni di equitazione o per la semplice riscoperta della cucina tradizionale di montagna; Green Tribu : shop online di prodotti eco friendly, plastic free e zero waste creato da una famiglia franco-americana che vive in Italia;

: shop online di prodotti eco friendly, plastic free e zero waste creato da una famiglia franco-americana che vive in Italia; 515 Grammi : arredamento e design per conigli – e padroni – creato dall’ex organizzatrice di eventi Esther Burton;

: arredamento e design per conigli – e padroni – creato dall’ex organizzatrice di eventi Esther Burton; La Fiorida: azienda agricola valtellinese con una lunga tradizione familiare.

All’inizio di questo mese Instagram ha fornito i dettagli sul funzionamento dell’algoritmo dei Reels. Se fino ad oggi non avevate confidenza con questa possibilità offerta dalla piattaforma social potrebbe tornarvi utile capirne i meccanismi di base, visto che, stando a quanto ha affermato Mark Zuckerberg stesso, Reels è il “maggior contributo alla crescita del coinvolgimento”.