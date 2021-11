Il 4 novembre 1952 per la prima volta un computer ha azzeccato con ore di anticipo il vincitore delle elezioni ma nessuno gli ha creduto (qui Wired). Negli Stati Uniti tutti aspettavano la vittoria del governatore democratico dell’Illinois Adlai Stevenson. I sondaggi della vigilia lo davano già alla Casa Bianca.

Ma appena iniziò lo spoglio il computer che era stato acquistato per l’occasione disse che avrebbe vinto il candidato repubblicano, il generale Dwight Eisenhower. Il computer era un Univac, Universal Automatic Computer, erede del pionieristico Eniac degli anni ‘40. Erano lontani i tempi dei personal computer. L’Univac pesava otto tonnellate, era grande come un garage e ci si entrava dentro attraverso delle porte metalliche. Nell’estate del 1952 la Remington Rand che lo produceva e ne aveva venduto uno al governo americano per un milione di dollari dell’epoca, propose alla CBS di usarne uno per fare le proiezioni della notte elettorale.

Il capo delle news Sig Mickelson e il famoso conduttore Walter Cronkite erano scettici ma pensarono che sarebbe stato divertente avere in diretta anche un cervello elettronico. L’Univac era stato dotato di un programma in grado di comparare l’affluenza ai seggi e i primi risultati dello spoglio con le precedenti elezioni per prevedere chi avrebbe vinto senza dover attendere ore. Una pratica oggi normale ma ai tempi non si era mai fatto.

L’Univac stava a Filadelfia ed era collegato con gli studi tv della CBS a New York. Alle 8 e 30 di sera del 4 novembre l’Univac, che era in grado di svolgere 10 mila operazioni al secondo, disse che Eisenhower avrebbe stravinto a sorpresa con 438 voti elettorali contro 93 del rivale. In pratica aveva il 100 per cento di probabilità di vincere. Ma era ridicolo, viste le previsioni dei sondaggi, e si rifiutarono di dirlo in diretta (qui una storia dettagliata). Passarono le ore e Eisenhower vinse con 442 voti contro 89, un risultato vicinissimo quello previsto dal computer. A quel punto il corrispondente da Filadelfia ammise la verità: Univac aveva avuto ragione. L’opinione pubblica rimase così impressionata che alle successive elezioni tutte le tv si servirono di un computer per fare delle previsioni. Univac divenne una icona, un mito. E a un certo punto finì pure sulla copertina di Superman.