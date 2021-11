Quando colleghiamo un personal computer (ma anche una stampante, o la tv) ad Internet con un cavo, diciamo che li colleghiamo alla rete Ethernet. La prima volta che questa cosa è avvenuta era l’11 novembre 1973 ed eravamo in Silicon Valley. In particolare allo Xerox Parc di Palo Alto, nato appena tre anni prima e fin da subito leggendario laboratorio di ricerca da cui sono uscite molte innovazioni del mondo digitale.

Prima di allora i collegamenti fra computer (che non erano ancora personal) erano possibili certo (nel 1969 c’era stato il primo collegamento fra quattro computer nella rete Arpanet che poi sarebbe diventata Internet). Erano possibili e si facevano ma ciascuno come voleva o come riusciva. Non c’era uno standard. A Xerox Parc in realtà non stavano cercando di “cambiare il mondo” quando crearono un gruppo di lavoro apposito: volevano soltanto collegare la prima stazione di lavoro personale dotara di una interfaccia grafica alla prima stampante laser del mondo (la Scanned Laser Output Terminal). Nel gruppo di lavoro c’era un ingegnere di 26 anni, Robert Metcalfe, che poi farà la storia della tecnologia addirittura coniando una legge che porta il suo nome (la legge Metcalfe che misura l’effetto rete: dice che il valore di un network è proporzionale al quadrato degli utenti, o dei devices collegati. Utilissima per calcolare il valore dei social network odierni).

Insomma Metcalfe per collegare la workstation alla stampante laser partì da quello che aveva letto su una tesi del 1970 sul funzionamento di Alohanet, la prima rete Internet delle Hawaii. Senza entrare in tecnicismi, Metcalfe ha poi escogitato un algoritmo che portava l’efficienza della trasmissione dati su Alohanet dal 17 al 90 per cento. Solo che alle Hawaii il collegamento era senza fili, mentre allo Xerox Parc volevano un solido collegamento via cavo. Con classico cavo coassiale. Metcalfe avrebbe potuto chiamare la nuova rete CoaxNet o Alto Aloha Network, ma invece decise di recuperare una parola molto usata in certi manuali scientifici del secolo precedente: etere, ovvero il “luminiferous ether” attraverso cui viaggia la luce.

Il 22 maggio 1973 Metcalfe scrisse un memo in cui spiegava tecnicamente come la nuova rete avrebbe potuto funzionare: a Palo Alto iniziarono a mettere i cavi nei corridoi e i primi computer furono collegati l’11 novembre alla velocità di 3 megabits al secondo. In realtà a quel punto non è poi accaduto molto: il documento scientifico che raccontava l’invenzione è uscito solo nel 1976, quando Xerox l’ha brevettata, nel frattempo c’erano state proposte alternative per collegare computer via cavo, come quella della IBM chiamata “token ring”. Ma nel 1983 il consorzio che definisce gli standard tecnologici della rete ha scelto Ethernet per diverse ragioni ma essenzialmente perché si tratta di una tecnologia più aperta, che si integra con tutti.

Poi è arrivato il wifi certo. Ma l’Ethernet è destinato a rimanere ancora a lungo nelle nostre vite.