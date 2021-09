Il 4 settembre 1888 la fotografia è entrata in una nuova era diventando per la prima volta alla portata di tutti. Negli Stati Uniti un certo George Eastman ottenne il brevetto numero 388.850 per la macchina fotografica con pellicola. Aveva 34 anni e da almeno dieci lavorava alla sua invenzione. Era nato nella contea di New York e in seguito alla morte del padre per sostenere la famiglia lavorava come impiegato di banca a Rochester che poi diventerà il quartier generale di una azienda che per decenni ha dominato il mondo: la Kodak. Il nome lo scelse – perché gli piaceva il suono – il giorno in cui ricevette l brevetto e lo registrò immediatamente.

In realtà nel 1884 George Eastman aveva già ottenuto un primo brevetto per un rullino fotografico innovativo dando il via alla produzione di pellicole, ma è quello del 1888 ad aver cambiato tutto. Oltre al rullino George Eastman aveva progettato una macchina fotografica facile da usare che potevi impugnare con una mano sola (misurava 9,5 x 8,3 x 16,5 centimetri). Era di legno ricoperto di pelle nera e costava 25 dollari (circa 600 attuali). Lo slogan con cui venne messa sul mercato era “tu spingi un pulsante e al resto pensiamo noi”. Era abbastanza vero: la prima Kodak veniva venduta con un rullino di 100 pose (o scatti), dopo di che andava rispedita all’azienda che in una settimana inviava le foto stampate.

Fu subito un successo enorme che non ha cambiato soltanto la storia della fotografia ma ha anche contribuito a far nascere il cinema. Kodak è stata un colosso che improvvisamente è crollato nel 2012 quando fallì in seguito al successo delle fotocamere digitali degli smartphone.

