Ancora non sappiamo come sarà l’iPhone 13, che verrà presentato martedì 14 settembre, ma già circolano indiscrezioni fatte circolare da uno dei blogger specializzati in fughe di notizie da Cupertino e dalla dubbia reputazione, Jon Prosser.

Secondo Prosser, con la versione 14 Pro Max di iPhone, che verrà presentata esattamente tra un anno, Apple si libererà del notch, la tacca sullo schermo che contiene la doppia videocamera per il riconoscimento facciale. Ma il sistema FaceId non verrà soppresso, perché in realtà la doppia fotocamera verrà nascosta nello schermo del telefono, in un modo apparentemente non troppo diverso da come viene già fatto da alcuni telefoni Android.

Questa ipotesi era già stata avanzata diversi mesi fa da un analista molto più attendibile di Prosser, cioè Ming-Chi Kuo. Secondo lui, il cambiamento sarebbe arrivato solo per alcuni telefoni e non per tutti: l’iPhone Max Pro è attualmente, come dice il nome, il più grande e largo della linea di smartphone Apple, e quindi probabilmente quello con lo spazio per poter accogliere una soluzione di questo genere.

Secondo Prosser però la soluzione di Apple sarebbe, almeno l’anno prossimo, quella di un foro nel display per posizionare una fotocamera tradizionale e non un sistema basato su sensori diffusi sulla superficie dello schermo Oled.

Kuo aveva anche previsto che a cavallo tra il 2022 e il 2023 sarebbe cambiata in maniera radicale la tecnologia delle video-fotocamere posteriori, utilizzando un sistema a telescopio che occupa meno spazio (e quindi scomparirebbe la gobba posteriore) perché fa fare un angolo retto all’obiettivo, consentendo di appiattirlo aumentando in maniera notevole la lunghezza focale. Questo permetterebbe un sistema di autofocus molto più efficace.

Altra nota è quella relativa alla scocca del telefono, che diventerebbe di titanio, con altri cambiamenti minori relativi ai materiali usati nella costruzione, che renderebbero l’iPhone 14 più resistente, durevole e meno sensibile a graffi e altre microincisioni superficiali. Infine, i pulsanti del volume tornerebbero ad avere una forma tonda e non più allungata, com’era negli iPhone 4 e iPhone 5.

Fonte www.repubblica.it