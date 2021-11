È difficile stabilire che cosa è nuovo, che cosa non c’era e ora c’è e chi davvero è arrivato prima nel mondo dell’arte digitale e degli Nft (che cosa sono?), che è in rapidissima evoluzione e di cui tutti parlano soprattutto da marzo, da quando Beeple ha venduto all’asta una sua opera per quasi 70 milioni di dollari.

Veramente quello che l’artista digitale Giuseppe Lo Schiavo creerà insieme con le persone che assisteranno a una sua live su Instagram, sarà il primo Nft collettivo? Probabilmente sì, magari no, ma non importa. O comunque importa sino a un certo punto: in questo settore quello che conta non è tanto arrivare prima, quanto avere una buona idea che sia apprezzata dal pubblico. E questa idea, che ha assunto concretezza grazie al coinvolgimento di Bombay Sapphire e della Domus Academy, sembra davvero una buona idea. Un’idea originale, insomma.

Un’opera d’arte (digitale) creata tutti insieme

L’appuntamento è per le 18.30 del prossimo 17 novembre, quando le persone che assisteranno alla live su Instagram trasmessa dai profili dell’influencer e direttore creativo Paolo Stella e di Lo Schiavo potranno contribuire alla creazione dell’opera, scegliendo quello che verrà rappresentato: “Partiremo dal set che farà da sfondo alla live, realizzato dagli studenti della Domus Academy e dalle designer Elena e Giulia Sella di Design by Gemini – ci hanno spiegato i due – e daremo agli spettatori una lista di oggetti che potranno scegliere, fra quelli che secondo loro si abbineranno meglio alla nostra tela virtuale e soprattutto che vorrebbero salvare e portare nel futuro”.

Perché lo scopo del progetto, intitolato Behind The Canvas, è quello di lasciare per le generazioni che verranno una sorta di versione 2.0 del “messaggio nella bottiglia”, tanto che il set ricorda nella grafica proprio le inconfondibili bottiglie del gin Bombay Sapphire: “Abbiamo deciso di sostenere e sponsorizzare questa iniziativa perché i concetti di andare oltre e stimolare la creatività fanno da sempre parte della filosofia del nostro marchio”, ci ha detto Chiara Pedraglio, brand manager dell’azienda, che appartiene al gruppo Bacardi.

La live, che durerà per circa 40 minuti, sarà strutturata come uno show televisivo, con gli spettatori che potranno vedere sia il set, in cui si muoveranno Stella e Lo Schiavo, sia lo schermo del computer dell’artista, dove l’opera prenderà forma: “Sarà come vedere uno scultore al lavoro – ci ha detto ancora Lo Schiavo – Solo che invece dello scalpello userò il software per creare l’opera”.

Da sinistra: Paolo Stella, Chiara Pedraglio e Giuseppe Lo Schiavo

Che ne sarà dell’Nft creato in diretta?

Come detto, le persone potranno scegliere attraverso i commenti che cosa inserire e dove all’interno di questo quadro moderno, partendo dalla lista degli oggetti proposti ma non limitandosi solo a quelli: alla fine l’opera sarà firmata da Lo Schiavo, uno dei pionieri degli Nft in Italia (la sua creazione più nota si chiama Robotica ed è questa), ma l’idea è di includere anche i nomi di tutti quelli che hanno partecipato e dato il loro contributo.

L’Nft che nascerà da questo pensiero collettivo sarà svelato l’1 dicembre e sarà utilizzato in più modi diversi:

Bombay Sapphire userà ovviamente l’immagine per alcune campagne pubblicitarie ;

gli studenti della Naba , la Nuova accademia di Belle arti di Milano, possono partecipare a un contest e reinterpretarla, vedendo le loro opere pubblicate online e anche vincendo un premio in denaro;

Lo Schiavo ne manterrà la proprietà intellettuale e la metterà in vendita su Makersplace, casa d’aste online specializzata in criptoarte.

E chissà che a comprarla non sia proprio Stella: “Avrei voluto che me la regalassero – ci ha detto sorridendo al termine della nostra video-chiacchierata – Ma non c’è stato modo di convincerli”. Non ancora, almeno.

