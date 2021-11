Il 9 novembre ricorrono i 60 anni della morte improvvisa e per certi versi misteriosa di Mario Tchou che segnò il rapido declino della Olivetti. Ma visto che ce ne occupiamo altrove, qui è d’uopo ricordare che il 9 novembre 2004 è una data fondamentale nella storia di Internet: la nascita di Firefox. Non soltanto un browser ma piuttosto il tentativo di una rivoluzione, o di una resistenza, per di salvare i veri valori di libertà e sicurezza della rete: ai tempi per contrastare il dominio di Microsoft con Explorer, oggi quello di Google con Chrome. Dietro c’era e c’è ancora la Mozilla Foundation, un’organizzazione no profit, costituita poco più di un anno prima per “preservare la possibilità di scelta e di innovazione su Internet” finanziando il progetto di software open source che aveva preso le mosse dal fallimento di quello che a un certo punto era stato il browser più usato del web: Netscape. Prima di fallire Netscape aveva pubblicato il suo codice sorgente e da lì aveva preso le mosse il movimento di centinaia di sviluppatori che portò alla nascita della Mozilla Foundation (che infatti all’inizio doveva chiamarsi, Phoenix, fenice, perché stava risorgendo dalle ceneri di un fallimento; mentre per un po’, prima del lancio, il browser doveva chiamarsi Firebird e invece divenne Firefox che è il soprannome del rarissimo panda rosso).

Il comunicato del 9 novembre 2004 annunciava la disponibilità per tutto il mondo di Mozilla Firefox 1.0, un browser nato dal desiderio di una esperienza utente più robusta, utilizzabile e affidabile. Nei mesi precedenti otto milioni di persone ne avevano scaricato la primissima versione contribuendo a migliorarla e l’attesa era altissima.

Da allora il web è molto cambiato: Apple ha portato il web negli smartphone, Microsoft per certi versi ha cambiato terreno di gioco, e si è imposta Google. Ma Mozilla è ancora lì. E così Firefox. Ha una piccola quota di mercato se paragonata ai due rivali, ma è ancora un baluardo di quei valori e un esercito di volontari continua a migliorarla anno dopo anno. E i riconoscimenti non mancano. La settimana scorsa la rivista Fast Company ha inserito Firefox nella classifica 2021 dei brand che contano “per continuare a fare tutto quello che può per essere riconosciuto come il browser che cerca di proteggerci contro la disinformazione e per prendere la responsabilità nel mondo digitale come una bandiera”. E’ una sfida impari, nota sempre Fast Company, un Davide contro Golia in formato digitale, ma “è importante che qualcuno metta le persone davanti al profitto e l’umanità davanti alla tecnologia”.