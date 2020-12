Minacce informatiche in Italia

L’Italia, in generale, è un paese favorevole a Internet, ma il governo blocca i download con il metodo torrent e ha mostrato la volontà di bloccare i siti web che considera discutibili. Visita questo sito web per una versione italiana di “What is a VPN?” (Che cos’è una VPN?).

vuoi registrarti per accedere alla VPN per l'Italia?

prima, ecco una guida per principianti alla VPN (reti private virtuali)

Le VPN sono un tunnel crittografato

Una VPN protegge la navigazione in linea attraverso un “tunnel” virtuale crittografato. Il termine “virtuale”, in rete privata virtuale, si riferisce al software e ai controlli del tunnel che effettuano la connessione. Questi controlli sostituiscono linee e hardware dedicati. Il “tunnel” è il percorso del pacchetto di dati all’interno di un altro pacchetto crittografato.

La VPN mostra l’indirizzo dell’utente come posizione del server VPN a cui l’utente ha effettuato l’accesso: Roma, Italia, ad esempio. Quando la VPN connette l’utente al sito di destinazione, i dati trasmessi vengono crittografati.

Perché dovresti usare una VPN?

Le VPN forniscono privacy e protezione online

In Italia e altrove, un navigatore può essere una via verso il pericolo. La navigazione senza una VPN può rendere l’utente un bersaglio fisso per i tracker e consentire al provider di servizi Internet di:

● rilevare e registrare l’attività di navigazione dell’utente per vendere i propri dati a società di marketing. Google e Facebook hanno fatto fortuna facendo proprio questo e gli ISP sono ansiosi di sfruttare l’abbondanza e il valore dei dati.

● diffondere apertamente la posizione dell’utente per facilitare il monitoraggio e la sorveglianza delle sue attività per hacker, spie e supervisione del governo

● compromettere la sicurezza online e rendere l’utente vulnerabile a link, virus e bot non sicuri

● esporre l’utente su reti pubbliche non protette; ad esempio, attraverso attacchi di interposizione, chiamati “man-in-the-middle”. Ciò si verifica quando una terza parte si interpone tra l’utente non protetto e il server.

Prevenzione degli attacchi di interposizione (“man-in-the-middle”)

La protezione dagli attacchi “man-in-the-middle” (MITM) è il motivo migliore per utilizzare una VPN, soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche. I criminali informatici possono utilizzare la tecnologia di rilevamento e sotterfugi, come l’uso di siti Web e applicazioni fasulli dall’aspetto realistico, per ottenere l’accesso alle credenziali e alle password degli utenti. Questa interferenza può essere eseguita in tempo reale o installando software dannoso sul dispositivo della vittima per un ulteriore sfruttamento.

Questi attacchi possono essere sessioni live o truffe sui social media. Sebbene una VPN non possa proteggere dai download di virus o dall’accesso a collegamenti Web pericolosi, una VPN è più efficace nel prevenire attacchi di sessioni live su reti Wi-Fi pubbliche.

Il metodo degli hacker utilizza una serie di strategie e tecnologie intelligenti, tra cui:

● software e dispositivi per rilevare e accedere a reti di utenti non protette

● spoofing delle posizioni DNS per attirare l’utente verso siti Web fasulli

● applicazioni web false ma dall’aspetto autentico che inducono la vittima a fornire credenziali di accesso personali e al sito

● Software “sniffer” per rilevare l’attività online tra due parti su Internet

● furto di cookie di sessione non crittografati, per ottenere le informazioni di accesso tramite posta elettronica

Quindi, una VPN è uno scudo mobile che nasconde l’indirizzo IP dell’utente e mostra un’altra posizione. Inoltre, la VPN fornisce la crittografia. Quindi, anche se i dati degli utenti vengono intercettati, l’hacker vede solo parole senza senso indecifrabili.

Le VPN aggirano il blocco geográfico

Alcuni paesi, come l’Italia, impongono restrizioni sul copyright e richiedono che i servizi di streaming online limitino l’accesso solo agli utenti locali. Le migliori VPN premium possono sconfiggere i blocchi VPN saltando la posizione e cercando server in grado di aggirare il blocco geografico e la censura del governo. Pertanto, una VPN sostiene un principio fondante di Internet: accesso libero e aperto.

Le VPN possono impedire pratiche tariffarie sleali

Molti servizi di acquisto online pubblicizzano prezzi diversi in base alla posizione geografica degli acquirenti. Queste differenze di prezzo possono raggiungere il 150 percento. Con il blocco geografico, un acquirente potrebbe non essere in grado di completare un ordine online o il venditore potrebbe bloccare la spedizione a un indirizzo straniero.

Una pratica comune consiste nell’addebitare prezzi diversi in base alla posizione di accesso dell’utente. Ad esempio, indirizzare un utente che accede da una località prospera come Hollywood, in California, a un sito di fascia alta con prezzi molto più alti.

Cerchi il miglior prezzo per un volo per Roma? La pratica di prezzi differenziati di cui sopra è utilizzata anche da molte compagnie aeree, agenzie di biglietteria, agenzie di autonoleggio e hotel. Ad esempio, il viaggiatore potrebbe visualizzare prezzi dei biglietti diversi per lo stesso viaggio, in base alla posizione di accesso. Accedere a un server VPN da posizioni diverse è il modo migliore per scoprire le migliori offerte di viaggio.

Le VPN offrono un ulteriore livello di sicurezza per le transazioni Bitcoin

La crittografia blockchain protegge le transazioni di Bitcoin e crypto mining. Le VPN forniscono un altro livello di anonimato dell’utente come protezione aggiuntiva contro le violazioni del sistema.

Vantaggi delle VPN Premium

Le VPN gratuite non sono realmente gratuite

Gli utenti possono scegliere tra una varietà di servizi VPN gratuiti. Questi servizi offrono download gratuiti e nessun costo di abbonamento. Piuttosto che addebitare una tariffa, i servizi gratuiti devono impegnarsi in pratiche di raccolta di denaro che sfruttano i loro utenti e spesso rendono l’esperienza online dell’utente meno sicura e più lenta.

Ad esempio, servizi VPN gratuiti:

● monitorare regolarmente l’attività online degli utenti e vendere i registri degli utenti per il targeting degli annunci

● esporre l’utente come obiettivo secondario di opportunità per gli hacker, tramite annunci infestati da malware

● ridurre la velocità online e le prestazioni del browser a causa di annunci popup e limitazioni e limitazioni della larghezza di banda

Le VPN premium sono la scelta ottimale

Per un basso costo di abbonamento mensile, un servizio VPN premium offre i seguenti vantaggi rispetto ai servizi gratuiti:

● Politica “No-log”, in cui l’utente non viene mai tracciato online

● I migliori protocolli di sicurezza e crittografia della categoria, inclusa la crittografia di livello militare a prova di manomissione a 256 bit

● Protezione dalla perdita di dati con un “interruttore totale” per chiudere la connessione dell’utente se il server VPN va offline.

● aggirare i blocchi VPN e i blocchi geografici effettivi ● un ulteriore livello di sicurezza per le criptovalute e la tecnologia blockchain

Un router dotato di VPN può proteggere tutti i dispositivi nel Sistema

Altri dispositivi – sicurezza domestica, elettrodomestici, ecc. – sono collegati e controllati da un router Wi-Fi. Quel router o l’ingresso backdoor a qualsiasi dispositivo può essere un gateway per gli hacker. Gli utenti possono configurare una VPN su un router per proteggere ogni dispositivo, senza ulteriori configurazioni. Il processo può essere un po ‘più complicato e potrebbe richiedere l’installazione di un nuovo router compatibile con VPN.

Una VPN non può sostituire altre misure di sicurezza online

Nemmeno le VPN premium offrono una protezione completa contro gli attacchi informatici. Gli utenti ignari continuano a essere presi di mira da phishing non tecnico e ingegneria sociale. Gli attacchi di phishing in Italia hanno indotto le loro vittime a scaricare malware nascosti in modo intelligente, facendo clic sugli allegati o dopo aver visitato un sito Web non sicuro.

Quindi, una VPN è solo un elemento di una consapevolezza generale della sicurezza, che include:

● Installazione di un potente software antivirus di livello commerciale

● Impiegando misure di sicurezza già integrate nei sistemi operativi: firewall, ecc.

● Non accedere mai a una rete Wi-Fi pubblica senza una VPN

● evitare siti Web non sicuri: cercare l’intestazione HTTPS

● essere a conoscenza di minacce di phishing e ingegneria sociale: non aprire mai un’e-mail sospetta né fare clic su alcun allegato o collegamento

● utilizzo di password complesse: una password diversa per ogni portale

● eseguire il backup di tutti i file come assicurazione definitiva contro gli attacchi di malware, archiviati fuori dalla rete e preferibilmente fuori sede

