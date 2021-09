È grande, anzi piccola come un granello di polvere, ma ha un voltaggio leggermente superiore a quella di una normale batteria di tipo AAA (cioè 1,6 Volt), anche se è meno potente. La nuova batteria con la tecnologia dei “nano-bio-supercapacitori” nasce grazie al lavoro congiunto dei tre poli di ricerca di Dresda: l’Università tecnologica di Chemnitz, IFW Dresden e IPF Dresden guidati dal Oliver G. Schmidt.

Il risultato è significativo non solo per la dimensione al di sotto del millimetro delle nano-batterie, ma anche perché sono pienamente bio-compatibili. Sono cioè studiate per poter alimentare microsistemi autonomi da usare nel corpo umano senza provocare alcuna reazione negativa.

Di solito, infatti, le batterie anche di dimensioni microscopiche utilizzano componenti come elettroliti corrosivi che non solo si scaricano rapidamente se immersi in un liquido ma che lo inquinano e, nel caso del corpo umano, lo intossicherebbero. Invece, la ricerca svolta a Dresda ha trovato una soluzione per costruire nuovi tipi di micro batterie utilizzando materiali biocompatibili e che possono essere miniaturizzati diventando così una componente chiave per lo sviluppo di microscopiche apparecchiature medicali.

Infatti, questi bio-supercapacitori microscopici hanno lo scopo di fornire una fonte di alimentazione stabile compatibile con i requisiti necessari per alimentare apparecchi dedicati alla salute umana: impianti intravascolari e sistemi microbiotici che possono arrivare (e operare) in aree all’interno del corpo umano difficilmente raggiungibili.

Nello studio, presentata su Nature Communications dai ricercatori di Dresda, viene ipotizzato, ad esempio, un sensore integrato con la micro batteria capace di misurare i valori del Ph del sangue all’interno del sistema circolatorio, cosa che permette ad esempio di individuare lo sviluppo di alcuni tipi di tumore nelle sue prime fasi.

Il requisito di base per qualsiasi micro macchina (e micro batteria) per poter funzionare all’interno di una persona è la capacità di resistere in un ambiente “difficile” come quello del corpo umano. In scala, infatti, le sollecitazioni prodotte dai muscoli e dal sistema circolatorio umano sono particolarmente intense. Per questo le microscopiche batterie di forma tubolare, con un volume di un nanolitro, cioè un millesimo di millimetro cubo, sono state realizzate con particolari materiali e tecniche costruttive e strutturali per renderle capaci di resistere all’impatto delle sollecitazioni meccaniche enormi a quelle dimensioni. Come, ad esempio, la pressione derivante dalle contrazioni muscolari o dalle pulsazioni cardiache, che spingono il sangue in tutto il corpo alimentando il sistema circolatorio.

Una innovazione significativa nello studio di queste batterie, secondo i ricercatori, è quella per cui l’ambiente stesso fornisce un vantaggio alle batterie, aumentando la conduttività e prevenendo l’autoscarica (fenomeno tipico di una batteria inserita in un ambiente conduttivo). Sono cioè l’ambiente del corpo umano e le sue reazioni bio-elettrochimiche a dare una mano alle batterie, aumentando l’efficienza fino al 40%. Le nanotecnologie, infatti, sono capaci di sfruttare sia le reazioni di ossidoriduzione enzimatiche che la presenza di cellule viventi nel corpo per funzionare meglio.

“L’architettura dei nostri supercondensatori nano-bio – ha detto Vineeth Kumar, ricercatore nel team che ha realizzato le batterie – offre la prima potenziale soluzione a una delle sfide più grandi della biomedicina: minuscoli dispositivi integrati di accumulo dell’energia che consentono il funzionamento autosufficiente di microsistemi multifunzionali”.

Le batterie biocompatibili di generazione precedente avevano un volume molto maggiore, in scala: tre millimetri cubi. Inoltre, le nuove batterie sono realizzati con materiali che hanno una geometria tubolare flessibile, che è poi uno dei “segreti” per cui la batteria è in grado di resistere alle pressioni a cui sono sottoposti gli elementi presenti nel corpo umano. È infatti una tecnologia strutturale chiamata Origami come l’arte orientale di piegare la carta: i materiali dei componenti della batteria vengono assemblati flettendoli e congiungendoli sotto una forte tensione meccanica in maniera tale che, successivamente, quando la tensione viene rilasciata, le parti entrino in contatto in maniera più ferma e stabile.

Le batterie non sono state ancora testate in un corpo umano ma solo in ambienti che simulano le condizioni umane, con differenti tipi di soluzioni saline, in ambienti che simulano le vene umane (canali per microfluidi con diametri da 0,12-0,15 millimetri) e in condizione di pressione e flusso paragonabili a quelli di un organismo umano.

