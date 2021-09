Il 14 settembre 1959, nove anni e 309 giorni prima di Armstrong e Aldrin, siamo già atterrati sulla Luna. Non parlo di esseri umani ovviamente, in questa rubrica niente scie chimiche: mi riferisco a un oggetto realizzato dagli esseri umani.

Si chiamava(ma ai tempi era nota solo come “il secondo razzo cosmico sovietico”), ed erache i sovietici hanno lanciato nello spazio dal 1959 al 1976, quando lanciarono Luna 24.

Ma. Dopo un primo tentativo abortito, era stata lanciata il 12 settembre dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan; tre giorni dopo si schiantò volontariamente sulla Luna depositandovi gli emblemi dell’Unione Sovietica (la falce e il martello) che eranoche si aprirono per lo schianto., il responsabile del programma spaziale sovietico, Sergei Korolev, e i suoi collaboratori, esplosero in un urlo liberatorio quando la sonda smise di inviare segnali a Terra perché quella era la prova che si era schiantata sulla superficie lunare.