(ANSA) – ROMA, 01 SET – Facebook ha stretto una partnership

con un gruppo ricercatori esterni per esaminare il suo impatto

nelle prossime elezioni presidenziali statunitensi. Lo ha

annunciato il social network, precisando che l’esito della

ricerca – che coinvolge anche Instagram – sarà pubblicato a metà

del 2021.

Si tratta di 17 esperti di elezioni, democrazia e social

media, spiega Facebook, che evidenzia di non aver selezionato i

ricercatori e di aver preso misure affinché “possano operare in

modo indipendente”. Il colosso di Menlo Park si aspetta che a

partecipare saranno tra i 200mila e i 400mila adulti

statunitensi, a cui si chiederà di prendere parte a sondaggi e

di acconsentire a vedere diversi contenuti.

“Come azienda, abbiamo esaminato attentamente cosa è andato

storto con l’interferenza russa nel 2016 e abbiamo apportato

alcuni grandi cambiamenti”, ammette Facebook in un nota, in

riferimento alle scorse Presidenziali e alle interferenze

operate da una fabbrica di troll di San Pietroburgo.

“Ora il numero di persone che lavorano su questioni di

sicurezza è triplicato, sono oltre 35mila in totale, e lavoriamo

a stretto contatto con il governo e le forze dell’ordine. Dal

2017 – si legge ancora – Facebook ha contribuito a combattere le

interferenze in oltre 200 elezioni e ha ridotto le fake news

sulla sua piattaforma di oltre il 50%, secondo studi

indipendenti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

