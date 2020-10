(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Con l’avvicinarsi delle Presidenziali

Usa, Facebook annuncia che dopo il 3 novembre, a urne chiuse,

vieterà le inserzioni pubblicitarie che mirino a delegittimare

il risultato elettorale, ad esempio adducendo brogli. Lo ha

spiegato Rob Leathern, direttore della gestione prodotto di

Facebook, in tre tweet.

Dopo aver reso noto, la settimana scorsa, il divieto per gli

spot con dichiarazioni premature di vittoria, il social network

fa sapere che “non saranno ammesse inserzioni con contenuti che

cercano di delegittimare il risultato elettorale”, ha scritto

Leathern.

Tra gli esempi di contenuti vietati, chi usa episodi isolati

di brogli per delegittimare il risultato, o chi sostiene che un

metodo di voto – ad esempio quello via posta – è “intrinsecamente fraudolento o corrotto”. (ANSA).



