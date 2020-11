(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Nei giorni successivi alle elezioni

presidenziali Usa, Facebook ha modificato il proprio algoritmo

in modo da favorire la visibilità delle notizie prodotte da

fonti più autorevoli e contrastare la disinformazione. Lo

riferisce il New York Times, secondo cui il cambiamento ha

portato nel News Feed degli utenti una maggiore presenza di

notizie provenienti da testate come Cnn, Npr e lo stesso

NewYork Times, riducendo al contempo la presenza di fonti “iper-partigiane””.Di fronte alle fake news elettorali che stavano diventandovirali, Facebook avrebbe deciso di dare più peso –nell’algoritmo che decide cosa mostrare – al “news ecosystemquality”, un punteggio segreto che viene assegnato agli organidi informazione ed è basato sulla qualità del loro giornalismo.“Normalmente questo punteggio gioca un ruolo minore neldeterminare cosa viene mostrato agli utenti, ma alcuni giornidopo le elezioni Mark Zuckerberg ha acconsentito ad aumentare ilpeso che l’algoritmo di Facebook attribuisce al punteggio, perassicurarsi che notizie autorevoli apparissero in modo piùevidente”, scrive il quotidiano citando tre fonti interne.(ANSA).

Fonte Ansa.it

