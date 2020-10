(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Attacco hacker al partito

repubblicano del Wisconsin: i pirati informatici hanno rubato

2,3 milioni di dollari dal conto utilizzato per finanziare la

campagna per la rielezioni del presidente in uno degli stati

chiave per il voto del 3 novembre. Sull’episodio indaga l’Fbi.

Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le ricevute dei

pagamenti a quattro fornitori di servizi per la campagna di

Trump, cosi’ che i soldi versati sono finiti direttamente nelle

tasche dei pirati. (ANSA).



Fonte Ansa.it

