(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Con le presidenziali americane

imminenti, Instagram apporta una nuova modifica alla piattaforma

per cercare di prevenire la diffusione di fake news elettorali.

Il social network ha annunciato su Twitter che gli utenti

statunitensi non vedranno più la funzione “Recenti” nei

risultati delle ricerche con hashtag.

“Per le persone negli Usa rimuoveremo temporaneamente il tab ‘Recenti’ dalle pagine degli hashtag – si legge nel tweet di

Instagram – Lo stiamo facendo per ridurre la diffusione in tempo

reale di contenuti potenzialmente dannosi che potrebbero

apparire durante le elezioni”, spiega ancora

Advertisements

la societàdell’ecosistema Facebook. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram