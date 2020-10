Il sito della campagna di Donald Trump e’ stato attaccato da hacker sconosciuti che hanno rivendicato di aver compromesso “vari dispositivi” e rubato “informazioni strettamente classificate”. In un messaggio postato sul website, i pirati informatici chiedono agli utenti di inviare criptovalute ad uno dei due indirizzi virtuali per incoraggiare la diffusione dei dati o per impedirlo. Lo staff del presidente ha riferito che gli hacker non hanno avuto accesso ad alcuna informazione di valore: “Non c’e’ stata alcuna esposizione a dati sensibili perche’ nessuno di essi e’ immagazzinato nel sito”, ha twittato il direttore della comunicazione della campagna

Tim Murtaugh. Sull’episodio e’ stata avviata una indagine.

Fonte Ansa.it

