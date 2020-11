(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Dopo Twitter e Youtube, anche

Facebook ha rimosso dei falsi profili tesi a promuovere la tesi

repubblicana di frodi elettorali da parte democratica, tutti

riconducibili all’ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon.

Lo denuncia l’Ong Avaaz, secondo cui il gigante dei social media

ha rimosso sette pagine direttamente collegate a Steve Bannon

che avevano raccolto in totale 2,45 milioni di

follower, e chel’organizzazione aveva segnalato alla piattaforma venerdì.“Il nostro team aveva identificato, all’inizio di quest’anno,alcune di queste pagine che condividevano informazioni errate supresunte frodi elettorali, e che solo nella scorsa settimanahanno raggiunto i 10 milioni di visualizzazioni”, ha detto unportavoce dell’ Ong per i diritti umani. Le pagine rimosseavevano nomi come ‘Valori conservatori’, ‘L’imbattuto’, ‘Stiamocostruendo il muro’, ‘Cittadini della repubblica americana’ o ‘Trump in guerra’. (ANSA).

Fonte Ansa.it

